鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class ANXT-US的目標價調升至65元，幅度約18.18%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至65元，調升幅度18.18%。其中最高估值76元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Nextracker Inc - Class A評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Nextracker Inc - Class A今(15日)收盤價為55.04元。近5日股價上漲18.18%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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