鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為320.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元下修至3.7元，其中最高估值3.98元，最低估值3.63元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.98(4)
|5.53
|7.09
|8.26
|最低值
|3.63(3.41)
|4.76
|5.93
|7.15
|平均值
|3.74(3.77)
|5.01
|6.3
|7.8
|中位數
|3.7(3.76)
|4.97
|6.15
|7.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.70億
|15.97億
|18.37億
|20.82億
|最低值
|13.52億
|15.32億
|17.17億
|19.42億
|平均值
|13.63億
|15.56億
|17.63億
|20.04億
|中位數
|13.65億
|15.53億
|17.59億
|19.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|0.14
|-0.05
|2.32
|0.36
|營業收入
|5.60億
|7.48億
|8.47億
|10.59億
|11.95億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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