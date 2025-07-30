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鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為320.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元下修至3.7元，其中最高估值3.98元，最低估值3.63元，預估目標價為320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.98(4)5.537.098.26
最低值3.63(3.41)4.765.937.15
平均值3.74(3.77)5.016.37.8
中位數3.7(3.76)4.976.157.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.70億15.97億18.37億20.82億
最低值13.52億15.32億17.17億19.42億
平均值13.63億15.56億17.63億20.04億
中位數13.65億15.53億17.59億19.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.440.14-0.052.320.36
營業收入5.60億7.48億8.47億10.59億11.95億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEN

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