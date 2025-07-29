鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至34元，幅度約4.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由35.5元下修至34元，調降幅度4.23%。其中最高估值48元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予聖丁評價：積極樂觀6位、保持中立16位、保守悲觀1位。
聖丁今(29日)收盤價為26.86元。近5日股價下跌4.23%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為37.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至42元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至43.5元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為46.00元
下一篇