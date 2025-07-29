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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至34元，幅度約4.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由35.5元下修至34元，調降幅度4.23%。其中最高估值48元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予聖丁評價：積極樂觀6位、保持中立16位、保守悲觀1位。

聖丁今(29日)收盤價為26.86元。近5日股價下跌4.23%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CNC市場預估目標價

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