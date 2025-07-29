鉅亨網新聞中心 2025-07-29 11:20

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中國股市上半年展現出令人矚目的強勁反彈，MSCI 中國指數年初至今上漲 25%，創下近 15 年來的次佳表現；滬深 300 指數觸及年內新高，MSCI 中國更是創下 4 年新高。這一反彈由多重積極因素共同推動，預示著市場信心的顯著恢復，但也伴隨著估值修復後的潛在風險與挑戰。

突破震盪格局 MSCI中國指數今年來飆升25%。(圖:shutterstock)

高盛報告指出，自 2025 年以來，中國股市成功打破了先前的震盪格局，呈現出強勁的上升趨勢。MSCI 中國指數的亮眼表現，不僅是 2010 年以來前七個月的第二好成績，更標誌著市場情緒的全面改善。推動這一反彈的核心驅動因素包括：

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◆中美貿易緊張關係緩和： 投資者對中美貿易摩擦的擔憂自 5 月日內瓦會談後明顯緩解，為市場帶來了積極的預期。當前美國對中國出口的實際關稅 40% 被認為已接近上限，未來進一步升級的空間有限。近期稀土和 AI 晶片貿易的恢復以及潛在領導人會面等消息，進一步降低了市場的風險溢價。

◆中國第二季度 GDP 超預期增長： 中國第二季度 GDP 同比增長 5.2%，超出市場預期，顯示經濟基本面穩健，為股市提供了堅實支撐。

◆重點產業「反內捲」政策發力： 中國政府推動的「反內捲」政策，旨在規範低價無序競爭、推動落後產能退出，改善產業供需結構，提升企業獲利能力。

◆港股 IPO 市場回暖與南向資金創紀錄流入： 港股 IPO 市場活躍，51 家新上市公司融資 160 億美元，同比增長 602%。南向資金年初至今流入 1050 億美元，已超過 2024 年全年，為市場注入了強勁的流動性。

歷史數據顯示，類似的貿易協議達成後，相關股市在短期內通常會出現顯著上漲。相較於 7 年前貿易戰初期，中國供應鏈的全球化程度更高，出口競爭力增強，且在關鍵礦產領域佔據主導地位，這提升了中國在談判中的籌碼。若中美能達成類似協議，將可能成為中國股市的「清盤事件」，為市場帶來新的上漲動力。

中國第二季度 GDP 年增 5.2%，符合市場預期，工業、出口和服務業表現亮眼。這一數據意味著全年「5% 左右」的成長目標有望實現。在經濟穩健增長的背景下，中國政府的政策傾向於定向支持而非大規模刺激，主要聚焦於緩和房地產下行壓力以及穩定就業市場。例如，近期西藏 1.2 兆元的水電投資計畫，儘管對短期經濟拉動有限，但市場反應積極，顯示投資者對政策效能的信心有所回升。

「反內捲」政策 聚焦產業獲利修復

「反內捲」已上升至國家層面，旨在透過規範低價無序競爭和推動落後產能退出，以改善產業供需結構。與 2016-2018 年的供給側改革相比，此次政策更著重下游民營企業主導的產業，並以市場化調節為主，預計對市場的影響將更為平緩、持久。若政策能有效推動工業品價格（如 PPI）回升，能源、公用事業、材料板塊將顯著受益；產業整合則利好龍頭企業，可能提升市場集中度。

港股注入強勁流動性

港股市場情緒自年初「DeepSeek 時刻」後顯著改善，南向資金的創紀錄流入以及活躍的 IPO 市場，為港股注入了強勁的流動性。內地投資者對高股息和離岸 AI 科技標的的需求強烈，加上港股投資標的擴容，進一步吸引了資金流入。

國際投資人對中國股市的興趣也升至近年高位，儘管全球基金對中國股市的配置仍處於較低水平，但外資基石投資者在今年港股 IPO 的參與度升至 5 年新高，顯示其正透過一級市場進行策略性佈局。

Goldman Sachs 已將 MSCI 中國 12 個月目標價從 85 上調至 90，對應潛在回報 11%，主要基於標普 500 估值上調、中美貿易前景改善和監管風險緩和等因素。然而，短期內仍需注意季節性波動，8-9 月通常是中國股市的傳統淡季。此外，第二季度財報季的獲利增長可能平淡，宏觀經濟增長也可能較上一季度放緩。因此，市場策略應更專注於「阿爾法」（個股精選）而非「貝塔」（指數整體），關注政策敏感型和估值合理的標的。

增持保險、材料，聚焦 POE 與股東回報

在行業配置上，建議增持保險（替代銀行）和材料板塊，並將房地產下調至標配。主題方面，有 10 家民營龍頭企業（「中國 Prominent 10」，新增寧德時代）有望複製美國「Mag 7」的市場主導地位，預計 2025-2027 年盈利複合增速達 15%。此外，中國上市公司現金分紅與回購創歷史新高，顯示股東回報意識的提升。