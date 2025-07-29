鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-29 10:19

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路透社引述消息人士報導，川普政府正考慮大幅調整對緬甸的政策，目的在於將緬甸龐大的稀土礦產從中國手中轉向美國。

不讓中國獨霸稀土金雞母 川普政府考慮與緬甸獨立軍合作。(圖:shutterstock)

報導稱，雖然目前尚未做出決策，但專家認為相關計畫面臨重大物流挑戰，若要付諸實施，美方可能必須與控制重稀土礦區的少數民族武裝團體達成協議。

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川普政府近期接獲多項建議，包括與緬甸軍政府談判，尋求與克欽獨立軍（KIA）達成和平協議，或是繞過軍政府直接與 KIA 合作。自 2021 年緬甸軍方推翻民選政府後，美國一直避免與軍政府進行直接接觸。

眾多提案還有：放寬川普威脅對緬甸施加的 40% 關稅、解除對軍政府及其盟友的部分制裁、與印度合作處理自緬出口的重稀土礦，還有任命特使推動整體戰略。

消息人士指出，提出建議者包括美國商界遊說者、翁山蘇姬前顧問、KIA 間接對話人士和其他外部專家。

稀土是一組由 17 種金屬組成的元素，用於製造將電能轉化為動能的磁鐵。所謂的重稀土用於製造戰鬥機和其他高性能武器。美國生產的重稀土數量非常少，高度依賴進口。

確保這些礦物的供應是川普政府與中國進行戰略競爭的重點。根據國際能源署的數據，中國負責全球近 90% 的稀土加工產能。

考慮到美國對緬甸軍事領袖的制裁，以及華盛頓稱之為種族滅絕和反人類罪行對羅興亞少數民族施加的暴力，與軍政府接觸將是美國政策的重大轉變。

上週，川普政府解除了對幾名軍政府盟友的制裁，但美國官員表示，這並不表示美國對緬甸政策有任何更廣泛的轉變。

前美國商會緬甸分部主席卡斯提羅（Adam Castillo）對路透社表示，緬甸的重稀土礦區被中國視為「金雞母」，而 KIA 等武裝團體對於被中國剝削感到不滿，願意與美方合作。他建議美國參考中國模式，促成軍政府與 KIA 達成雙邊自治協議。

卡斯提羅還稱，他曾多次敦促華盛頓官員與克欽獨立軍達成協議，其中包括與「四方安全對話」（Quad grouping）中的美國夥伴，特別是印度，進行資源加工和最終向美國供應重稀土的合作。「四方安全對話」由美國、日本、澳洲及印度組成。

一位不願透露姓名的印度政府官員表示，他不知道川普政府是否已將此類計劃告知印度，但他強調，此舉需要數年時間才能實現，因為需要建設稀土加工基礎設施。

業內人士透露，美方官員曾在約 3 個月前，在 KIA 奪下 Chipwe-Pangwa 礦區後，接觸業界尋求克欽地區稀土產業的概況資訊。不過，要將礦石從偏遠山區運出、轉至印度並出口至美國，難度極高。

熟悉克欽邦局勢的瑞典作家 Bertil Lintner 認為，鑑於崎嶇的山區地形和原始的物流條件，美國想在中國眼皮子底下從緬甸獲取稀土的想法幾乎「完全瘋狂」。並指出這些礦區都靠近中國邊境，若要從那裡運礦去印度只有一條路，中國肯定會插手阻止。