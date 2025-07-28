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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fiserv, Inc.FI-US的目標價調降至182.5元，幅度約3.44%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Fiserv, Inc.(FI-US)提出目標價估值：中位數由189元下修至182.5元，調降幅度3.44%。其中最高估值244元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予Fiserv, Inc.評價：積極樂觀31位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Fiserv, Inc.今(28日)收盤價為142.03元。近5日股價下跌3.44%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FI市場預估目標價

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Fiserv, Inc.142.03+1.39%

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