【Joe’s華爾街脈動】美國成長疑慮與關稅利空，覆蓋聯準會政策轉向預期
Joe Lu
美國勞動市場降溫，台灣面臨 20% 關稅衝擊，為台股帶來波動與逆風
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 1 日 美東時間
摘要
- 新的美國關稅措施及經濟放緩的跡象，蓋過了 AI 題材的利多，全球股市應聲回落。
- 在疲弱的就業報告公布之際，白宮對台灣加徵 20% 關稅，對台灣市場構成直接逆風，導致美國市場情緒轉為負面。
- 就業數據公布後，公債市場反映聯準會九月降息的機率高達 94%。
- 美國新增就業 73,000 人，遠低於預期，且前幾個月的數據也遭大幅下修，證實勞動市場正在降溫。
- 全球新關稅措施的正式實施（平均稅率 18%），雖消除了一層政策不確定性，但也確立了貿易摩擦將成為主要的市場驅動因素。
市場的首要關注點已從通貨膨脹，轉向經濟成長放緩與地緣政治貿易風險。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉美非農就業爆冷 道瓊五連跌創今年以來最長 亞馬遜市值蒸發逾2000億美元
- 【Joe’s華爾街脈動】AI獨強難撐大盤，政策風險構成壓力
- 〈美股盤後〉川普關稅大限逼近 標普創盤中新高後收低
- 【Joe’s華爾街脈動】Fed鷹派按兵不動，GDP數據存疑，全球市場受壓