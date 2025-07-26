search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至14.4元，預估目標價為151.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球人壽(GL-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.94元上修至14.4元，其中最高估值14.55元，最低估值13.33元，預估目標價為151.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.55(14.55)15.216.718.51
最低值13.33(13.33)14.716.218.51
平均值14.11(14.06)1516.4118.51
中位數14.4(13.94)15.0516.3718.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.56億64.17億67.44億71.11億
最低值60.11億62.42億64.77億71.11億
平均值60.39億63.54億66.40億71.11億
中位數60.47億63.84億66.70億71.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.827.227.4710.0711.94
營業收入47.38億51.13億52.15億54.48億57.78億

詳細資訊請看美股內頁：
環球人壽(GL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGL

相關行情

台股首頁我要存股
環球人壽135.535+3.05%

延伸閱讀



Empty