鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至14.4元，預估目標價為151.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球人壽(GL-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.94元上修至14.4元，其中最高估值14.55元，最低估值13.33元，預估目標價為151.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.55(14.55)
|15.2
|16.7
|18.51
|最低值
|13.33(13.33)
|14.7
|16.2
|18.51
|平均值
|14.11(14.06)
|15
|16.41
|18.51
|中位數
|14.4(13.94)
|15.05
|16.37
|18.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.56億
|64.17億
|67.44億
|71.11億
|最低值
|60.11億
|62.42億
|64.77億
|71.11億
|平均值
|60.39億
|63.54億
|66.40億
|71.11億
|中位數
|60.47億
|63.84億
|66.70億
|71.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.82
|7.22
|7.47
|10.07
|11.94
|營業收入
|47.38億
|51.13億
|52.15億
|54.48億
|57.78億
詳細資訊請看美股內頁：
環球人壽(GL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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