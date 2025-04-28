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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至19.13元，預估目標價為500.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.41元上修至19.13元，其中最高估值21.39元，最低估值17.5元，預估目標價為500.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值21.39(19.28)23.2123.23
最低值17.5(17.33)18.2221.39
平均值19.24(18.3)20.7522.31
中位數19.13(18.41)2122.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值80.26億85.00億90.17億
最低值76.48億79.92億88.91億
平均值77.97億82.66億89.54億
中位數77.93億82.97億89.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.093.936.829.0114.60
營業收入28.57億30.74億41.40億52.07億70.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFIX

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