鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至19.13元，預估目標價為500.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.41元上修至19.13元，其中最高估值21.39元，最低估值17.5元，預估目標價為500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.39(19.28)
|23.21
|23.23
|最低值
|17.5(17.33)
|18.22
|21.39
|平均值
|19.24(18.3)
|20.75
|22.31
|中位數
|19.13(18.41)
|21
|22.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.26億
|85.00億
|90.17億
|最低值
|76.48億
|79.92億
|88.91億
|平均值
|77.97億
|82.66億
|89.54億
|中位數
|77.93億
|82.97億
|89.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.09
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|營業收入
|28.57億
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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