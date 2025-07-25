鉅亨速報 - Factset 最新調查：ADT住宅安全服務公司(ADT-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為9.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ADT住宅安全服務公司(ADT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.88元，其中最高估值0.9元，最低估值0.81元，預估目標價為9.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.89)
|1.08
|1.32
|最低值
|0.81(0.81)
|0.87
|0.95
|平均值
|0.86(0.85)
|0.96
|1.09
|中位數
|0.88(0.84)
|0.91
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51.60億
|53.89億
|56.52億
|最低值
|51.15億
|52.66億
|54.33億
|平均值
|51.43億
|53.50億
|55.53億
|中位數
|51.48億
|53.72億
|55.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.82
|-0.41
|0.19
|0.51
|0.52
|營業收入
|53.15億
|53.07億
|63.95億
|49.83億
|48.98億
詳細資訊請看美股內頁：
ADT住宅安全服務公司(ADT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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