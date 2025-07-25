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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ADT住宅安全服務公司(ADT-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為9.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ADT住宅安全服務公司(ADT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.88元，其中最高估值0.9元，最低估值0.81元，預估目標價為9.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.9(0.89)1.081.32
最低值0.81(0.81)0.870.95
平均值0.86(0.85)0.961.09
中位數0.88(0.84)0.911.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值51.60億53.89億56.52億
最低值51.15億52.66億54.33億
平均值51.43億53.50億55.53億
中位數51.48億53.72億55.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.82-0.410.190.510.52
營業收入53.15億53.07億63.95億49.83億48.98億

詳細資訊請看美股內頁：
ADT住宅安全服務公司(ADT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADT

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