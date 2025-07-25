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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LKQ公司(LKQ-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LKQ公司(LKQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.52元下修至3.12元，其中最高估值3.55元，最低估值3元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.55(3.55)3.94.1
最低值3(3.48)3.23.72
平均值3.27(3.52)3.593.91
中位數3.12(3.52)3.53.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值144.79億149.15億152.52億
最低值138.33億141.98億148.06億
平均值141.00億145.51億150.29億
中位數140.22億144.92億150.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.093.664.133.492.62
營業收入116.29億130.89億127.94億138.66億143.55億

詳細資訊請看美股內頁：
LKQ公司(LKQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLKQ

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