鉅亨速報 - Factset 最新調查：LKQ公司(LKQ-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為52.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LKQ公司(LKQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.52元下修至3.12元，其中最高估值3.55元，最低估值3元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.9
|4.1
|最低值
|3(3.48)
|3.2
|3.72
|平均值
|3.27(3.52)
|3.59
|3.91
|中位數
|3.12(3.52)
|3.5
|3.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.79億
|149.15億
|152.52億
|最低值
|138.33億
|141.98億
|148.06億
|平均值
|141.00億
|145.51億
|150.29億
|中位數
|140.22億
|144.92億
|150.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.09
|3.66
|4.13
|3.49
|2.62
|營業收入
|116.29億
|130.89億
|127.94億
|138.66億
|143.55億
詳細資訊請看美股內頁：
LKQ公司(LKQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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