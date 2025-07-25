鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調降至27元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對陶氏(DOW-US)提出目標價估值：中位數由28元下修至27元，調降幅度3.57%。其中最高估值37元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予陶氏評價：積極樂觀3位、保持中立18位、保守悲觀3位。
陶氏今(25日)收盤價為25.07元。近5日股價下跌3.57%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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