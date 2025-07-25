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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學EW-US的目標價調升至84.5元，幅度約4.32%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至84.5元，調升幅度4.32%。其中最高估值95元，最低估值72元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予愛德華生命科學評價：積極樂觀18位、保持中立14位、保守悲觀2位。

愛德華生命科學今(25日)收盤價為75.8元。近5日股價下跌4.32%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EW市場預估目標價

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