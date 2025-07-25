信用卡逾期問題凸顯！大陸銀行信用卡分中心掀關停潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-25 13:40

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中國銀行信用卡業務持續瘦身，截至 7 月 24 日，今年來獲批終止營業的銀行信用卡分中心已超過 40 家，包括交通銀行 (601328-CN) 、民生銀行 (600016-CN) 、廣發銀行等。

大陸銀行信用卡分中心掀關停潮。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周五（25 日）報導，7 月以來就有 5 家銀行信用卡分中心關閉，其中交通銀行 7 月內接連關閉淄博、珠海、長春和鞍山 4 處分中心。

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此外，廣發銀行和民生銀行也有多家信用卡分支機構關停。民生銀行信用卡中心終止營業的，包括華南分中心、華中分中心、東北分中心、華北分中心。廣發銀行信用卡中心則關停昌吉分中心、牡丹江分中心等。

《北京商報》指出，銀行信用卡分中心接連裁撤，是行業從增量時代邁入存量競爭階段的必然結果，市場趨於飽和，拓展客戶成本不斷攀升，裁撤信用卡分中心能夠減少相關開支，減輕利潤壓力。

中國銀行信用卡業務曾呈現爆發式增長，但隨著網路消費貸等帶來的挑戰，業務遭巨大打擊。

央行發布的支付報告顯示，截至 2024 年末，信用卡和借貸合一卡 7.27 億張，年減 4,000 萬張，降幅達 5.14%，連續第三年下滑。

今年第一季信用卡和借貸合一卡的數量持續減少。央行發布的《2025 年第一季支付體系運行總體情況》顯示，截至第一季末，全國共開立信用卡和借貸合一卡 7.21 億張，較去年末減少 600 萬張。