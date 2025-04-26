鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至414.35元，預估目標價為7,900.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-26 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由430元下修至414.35元，其中最高估值460元，最低估值371元，預估目標價為7,900.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|460(460)
|499.23
|556
|最低值
|371(393.58)
|368
|556
|平均值
|417.06(426.27)
|446.43
|556
|中位數
|414.35(430)
|455.62
|556
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|106.14億
|103.52億
|106.92億
|最低值
|94.85億
|93.84億
|106.92億
|平均值
|99.04億
|98.95億
|106.92億
|中位數
|96.96億
|99.49億
|106.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|230.11
|320.48
|491.82
|463.31
|506.69
|營業收入
|73.67億
|87.43億
|103.48億
|92.99億
|103.05億
詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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