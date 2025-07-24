鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-24 11:52

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特斯拉神秘平價車下半年量產，馬斯克爆料將是Model Y新版本。（圖：Shutterstock）

馬斯克在財報電話會議上回應一位分析師提問時指出，這款平價汽車將是 Model Y 的一個新版本。特斯拉則在財報中提到，6 月已經開始初步生產這一車型，預計將在今年下半年開始大規模生產。

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特斯拉工程副總裁 Lars Moravy 說，新車型產能要到年底才會大幅提升。

鑑於美國電動車稅收抵免將在今年 9 月 30 日取消，特斯拉將在第三季大力銷售現有車型，以避免出現複雜供應問題，價格更加實惠的車型將在第四季面向市場。

市場一直期待特斯拉能夠推出一款較現有車型價格大幅降低的新產品，以參與到越來越激烈的平價電動車競爭。如今，特斯拉終於邁出重要一步。

特斯拉此前曾聲稱將推出一款售價 2.5 萬美元的車型，當時有傳聞稱該車型將被命名為 Model Q，但特斯拉一直沒有證實此事。馬斯克周三的說法，意味著平價車型不是新設計，而是在暢銷車型 Model Y 上進行改造。

馬斯克周三表示，消費者購買 Model Y 的意願非常強烈，只是資金不足。這就是問題所在，特斯拉不缺購買意願，缺的是購買能力，所以特斯拉需要把車做得越便宜越好。