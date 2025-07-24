鉅亨網編輯林羿君 2025-07-24 09:27

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特斯拉財報慘淡 馬斯克警告未來幾季會很艱難。(圖:shutterstock)

特斯拉第二季度營收下降 12% 至 225 億美元，這是至少十年來最嚴重的跌幅。特斯拉周三在一份聲明中表示，調整後每股收益為 40 美分，略低於分析師的平均預期。

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儘管這份報告沒有新的重磅消息，且特斯拉繼續推動其自動駕駛計程車和平價車款計畫，但該公司與分析師的電話會議最終未能消除對未來發展的擔憂。馬斯克異常低調地預測，到今年年底，自動駕駛計程車服務將擴展到新的城市，但他警告，電動車激勵措施的到期將對其核心汽車業務產生影響。

特斯拉營收下降的原因是車輛交付量減少、監管積分收入降低以及汽車平均售價下降。特斯拉指出，能源生產和儲存業務的銷售額下降。儘管包括超級充電網絡的業務部門有所增長，但財務長瓦塔內賈（Vaibhav Taneja）預警，最近通過的美國稅收和支出法案以及川普總統的關稅將會損害需求。

在公司電話會議期間，特斯拉股價下跌，紐約盤後交易中跌幅為 5.2%。該股自今年年初至周三收盤已下跌 18%，但已從 3 月和 4 月的低點反彈。

轉型承諾

一些投資者並不關注特斯拉不穩定的財務業績，而是關注馬斯克對圍繞人工智慧、人形機器人和自動駕駛技術建立未來的承諾。

市場情報公司 Vital Knowledge 的創始人亞當 · 克里薩弗利（Adam Crisafulli）在一份研究報告中表示：「如果有人認為特斯拉本質上只是一家汽車企業，那麼業績就很糟糕。如果有人認為特斯拉是人工智慧及機器人巨頭，那麼在第二季度財報發布後，你對其前景的看法可能與之前相同。」

馬斯克重申了自動駕駛和公司 Optimus 機器人計畫的重要性。

馬斯克在電話會議中表示：「如果特斯拉在車輛自動駕駛和人形機器人自動駕駛方面繼續表現出色，它將成為世界上最有價值的公司。」他補充說，隨著公司在機器人技術和自動駕駛方面的投資，「會有一些磨合期」。

他說，特斯拉可能會在股東大會上深入探討其人形機器人計畫、人工智慧和晶片設計。

馬斯克還表達了對其在公司持股比例的擔憂——他認為持股比例應該更大，以防止激進投資者可能將他罷免。他數十億美元的特斯拉薪酬方案，在去年年底被特拉華州法官取消。該公司仍在對這項裁決提出上訴，並已將其註冊地遷至德州。

馬斯克說：「我認為我對特斯拉的控制權應該足以確保它朝著好的方向發展，但又不會多到如果我瘋了就無法被罷免。」

兩極分化

在馬斯克支持川普之後，特斯拉的品牌變得越來越兩極分化。在他短暫協助政府期間，馬斯克削減政府開支的嘗試引起了許多傳統上左傾的特斯拉消費者的批評，而一些投資者則擔心這個項目是一種干擾。最近幾周，一些分析師已下調了他們的預期。

特斯拉重要的收入來源之一監管積分的收入，在第二季度下降了 26% 以上，至 4.39 億美元，低於第一季度的 5.95 億美元和去年同期的 8.9 億美元。

由於川普政府取消了對未達到聯邦燃油經濟標準的汽車製造商所處的罰款，該項收入預計將大幅下降。

特斯拉也表示，在 6 月已經開始生產「更平價車型的初步版本」。該公司先前曾表示，這款更平價的車型將於今年上半年開始生產。馬斯克表示，這款車型將類似 Model Y，被視為扭轉公司近期銷售下滑的關鍵因素。

關於該公司的機器人計程車，特斯拉表示將進一步提升並擴大該服務，未來的成長可能會出現在加州、內華達州、亞利桑那州和佛羅里達州。高層預估，到今年年底，該網絡可覆蓋「美國一半的人口」，但仍需獲得某些監管機構的批准，包括舊金山灣區，馬斯克表示公司下一步將擴展至該地區。