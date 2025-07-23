鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團PHM-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普得集團(PHM-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值163元，最低估值98元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予普得集團評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。
普得集團今(23日)收盤價為118.9075元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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