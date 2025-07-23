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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至14.82元，預估目標價為194.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.62元上修至14.82元，其中最高估值16.05元，最低估值12.38元，預估目標價為194.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.05(16.05)17.519.2324.63
最低值12.38(12.38)11.5813.0624.63
平均值14.34(14.17)15.1516.6324.63
中位數14.82(13.62)15.6316.9724.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值214.14億224.74億234.67億232.03億
最低值206.77億214.94億223.30億232.03億
平均值210.34億220.33億231.64億232.03億
中位數211.07億221.08億232.94億232.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.758.423.795.7132.70
營業收入176.40億194.85億191.74億205.48億206.65億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTHC

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