鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至14.82元，預估目標價為194.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.62元上修至14.82元，其中最高估值16.05元，最低估值12.38元，預估目標價為194.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.05(16.05)
|17.5
|19.23
|24.63
|最低值
|12.38(12.38)
|11.58
|13.06
|24.63
|平均值
|14.34(14.17)
|15.15
|16.63
|24.63
|中位數
|14.82(13.62)
|15.63
|16.97
|24.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|214.14億
|224.74億
|234.67億
|232.03億
|最低值
|206.77億
|214.94億
|223.30億
|232.03億
|平均值
|210.34億
|220.33億
|231.64億
|232.03億
|中位數
|211.07億
|221.08億
|232.94億
|232.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.75
|8.42
|3.79
|5.71
|32.70
|營業收入
|176.40億
|194.85億
|191.74億
|205.48億
|206.65億
詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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