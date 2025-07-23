鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old National BancorpONB-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Old National Bancorp(ONB-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值28元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Old National Bancorp評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Old National Bancorp今(23日)收盤價為22.31元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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