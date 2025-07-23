search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old National BancorpONB-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Old National Bancorp(ONB-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值28元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Old National Bancorp評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Old National Bancorp今(23日)收盤價為22.31元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ONB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Old National Bancorp22.31-1.50%

延伸閱讀



Empty