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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團(IPG-US)EPS預估上修至2.81元，預估目標價為31.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃培智集團(IPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.81元，其中最高估值3.11元，最低估值2.58元，預估目標價為31.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.11(2.73)3.323.53
最低值2.58(2.58)2.742.76
平均值2.81(2.66)3.033.24
中位數2.81(2.66)3.053.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值88.84億90.93億93.91億
最低值86.27億88.50億90.77億
平均值87.80億90.21億92.84億
中位數88.24億90.61億93.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.892.392.372.851.83
營業收入90.61億102.41億109.28億108.89億106.92億

詳細資訊請看美股內頁：
埃培智集團(IPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIPG

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