鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團(IPG-US)EPS預估上修至2.81元，預估目標價為31.25元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃培智集團(IPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.81元，其中最高估值3.11元，最低估值2.58元，預估目標價為31.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.11(2.73)
|3.32
|3.53
|最低值
|2.58(2.58)
|2.74
|2.76
|平均值
|2.81(2.66)
|3.03
|3.24
|中位數
|2.81(2.66)
|3.05
|3.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.84億
|90.93億
|93.91億
|最低值
|86.27億
|88.50億
|90.77億
|平均值
|87.80億
|90.21億
|92.84億
|中位數
|88.24億
|90.61億
|93.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.89
|2.39
|2.37
|2.85
|1.83
|營業收入
|90.61億
|102.41億
|109.28億
|108.89億
|106.92億
詳細資訊請看美股內頁：
埃培智集團(IPG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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