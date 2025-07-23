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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.87元上修至2.97元，其中最高估值3.92元，最低估值2.3元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.92(3.62)4.473.874.6
最低值2.3(2.3)1.921.382.39
平均值3.04(2.95)2.962.833.65
中位數2.97(2.87)2.92.693.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值141.71億142.53億142.65億150.95億
最低值112.43億110.05億111.66億126.00億
平均值128.59億128.01億128.36億136.60億
中位數127.81億130.30億130.16億132.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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