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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保明保險(BMI-US)EPS預估下修至4.71元，預估目標價為236.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保明保險(BMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.92元下修至4.71元，其中最高估值5.5元，最低估值4.54元，預估目標價為236.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.5(5.9)6.25.956.63
最低值4.54(4.54)5.15.36.63
平均值4.86(4.98)5.465.716.63
中位數4.71(4.92)5.35.896.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.42億10.44億10.91億11.84億
最低值9.07億9.69億9.86億11.84億
平均值9.27億10.05億10.56億11.84億
中位數9.26億10.06億10.90億11.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.692.082.263.144.23
營業收入4.26億5.05億5.66億7.04億8.27億

詳細資訊請看美股內頁：
保明保險(BMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMI

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