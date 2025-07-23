鉅亨速報 - Factset 最新調查：保明保險(BMI-US)EPS預估下修至4.71元，預估目標價為236.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保明保險(BMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.92元下修至4.71元，其中最高估值5.5元，最低估值4.54元，預估目標價為236.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.5(5.9)
|6.2
|5.95
|6.63
|最低值
|4.54(4.54)
|5.1
|5.3
|6.63
|平均值
|4.86(4.98)
|5.46
|5.71
|6.63
|中位數
|4.71(4.92)
|5.3
|5.89
|6.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.42億
|10.44億
|10.91億
|11.84億
|最低值
|9.07億
|9.69億
|9.86億
|11.84億
|平均值
|9.27億
|10.05億
|10.56億
|11.84億
|中位數
|9.26億
|10.06億
|10.90億
|11.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.69
|2.08
|2.26
|3.14
|4.23
|營業收入
|4.26億
|5.05億
|5.66億
|7.04億
|8.27億
詳細資訊請看美股內頁：
保明保險(BMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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