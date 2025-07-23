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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融WTFC-US的目標價調升至151元，幅度約6.34%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對誠信金融(WTFC-US)提出目標價估值：中位數由142元上修至151元，調升幅度6.34%。其中最高估值170元，最低估值137元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予誠信金融評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。

誠信金融今(23日)收盤價為135.35元。近5日股價上漲6.34%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WTFC市場預估目標價

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