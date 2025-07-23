鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融WTFC-US的目標價調升至151元，幅度約6.34%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對誠信金融(WTFC-US)提出目標價估值：中位數由142元上修至151元，調升幅度6.34%。其中最高估值170元，最低估值137元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予誠信金融評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
誠信金融今(23日)收盤價為135.35元。近5日股價上漲6.34%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至10.79元，預估目標價為135.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為31.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為52.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為228.00元
下一篇