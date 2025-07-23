鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 13:10

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日本執政的自民黨內部要求首相石破茂下台的呼聲愈演愈烈，選舉對策委員長木原誠二最新表示，鑑於執政黨在眾參兩院均淪為少數派稱「下野也是可能的，這是選項之一」。

傳日相石破茂下月走人！日媒：自民黨內部要求下台論調蔓延（圖：Shutterstock）

《共同社》報導，多位自民黨幹部周三 (23 日) 透露，首相石破茂就執政黨在參院選舉慘敗後的自身去留擬於 8 月做出最終判斷。自民黨高層、內閣成員及地方組織等方面紛紛要求石破茂下台，石破可謂陷入了不得不引咎辭職的困局。

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自民黨黨內中青年議員紛紛指責石破茂留任的做法是「輕視民意評判」，自民黨高層、內閣成員及地方組織也提出了辭職要求。這可能將對石破茂的去留造成影響。原屬於茂木派的中青年議員在國會內舉行會談，確認將舉辦簽名活動，要求召開兩院議員大會以向石破問責。自民黨青年局今 (23) 日與地方組織召開了緊急線上會議。

擔任自民黨高層的經理局長佐藤勉、前政務調查會長萩生田光等人周二 (22 日) 在東京舉行會談，一致認為石破內閣應下台並將政權交給在野黨。會談後，佐藤把該想法告知了幹事長森山裕。

國會對策委員長坂本哲志認為，將視 8 月的政治日程定奪去留問題。關於石破茂的去留問題，坂本列舉的政治日程包括 8 月 15 日的終戰日、8 月 20 日至 22 日在橫濱市召開的非洲開發會議 (TICAD)。

坂本告訴日媒：「黨內高層預計將結合上述政治日程作出判斷。」

一位自民黨高層認為，將在 8 月裡對參院選舉進行總結，在此基礎上作出判斷。

日本農林水產副大臣笹川博義周二在國會接受媒體採訪時表示，承擔責任是領導人必然要做之事。笹川博義周一 (21 日) 也呼籲石破茂應盡快下台。

自民黨議員紛紛在 X 平台上發帖，提出對石破的嚴厲意見。鈴木英敬提及去年 10 月的眾院選舉和今年 6 月的東京都議會選舉，並稱希望石破茂重視選舉結果，儘早作出判斷。

與前經濟安全保障擔當相高市早苗關係密切的山田宏指出，石破茂應該負起責任。參議員若林洋平也表達了相同的看法。

佐佐木紀在自民黨石川縣支部聯合會會議上也表示，石破茂應當辭職，問信於黨員。