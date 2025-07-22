鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)EPS預估下修至12.62元，預估目標價為156.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.87元下修至12.62元，其中最高估值13.29元，最低估值12.27元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.29(13.29)
|15.82
|16.86
|最低值
|12.27(12.27)
|14.15
|16.55
|平均值
|12.71(12.81)
|15.11
|16.74
|中位數
|12.62(12.87)
|15.15
|16.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.65億
|32.93億
|29.57億
|最低值
|24.18億
|27.22億
|29.50億
|平均值
|26.14億
|29.41億
|29.54億
|中位數
|26.14億
|28.85億
|29.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.20
|16.53
|12.50
|7.30
|10.19
|營業收入
|24.51億
|31.94億
|24.92億
|17.91億
|22.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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