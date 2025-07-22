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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)EPS預估下修至12.62元，預估目標價為156.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.87元下修至12.62元，其中最高估值13.29元，最低估值12.27元，預估目標價為156.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.29(13.29)15.8216.86
最低值12.27(12.27)14.1516.55
平均值12.71(12.81)15.1116.74
中位數12.62(12.87)15.1516.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值27.65億32.93億29.57億
最低值24.18億27.22億29.50億
平均值26.14億29.41億29.54億
中位數26.14億28.85億29.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.2016.5312.507.3010.19
營業收入24.51億31.94億24.92億17.91億22.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOOP

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