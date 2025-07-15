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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group IncCOOP-US的目標價調升至156元，幅度約6.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Mr. Cooper Group Inc(COOP-US)提出目標價估值：中位數由146元上修至156元，調升幅度6.85%。其中最高估值168元，最低估值110元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Mr. Cooper Group Inc評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Mr. Cooper Group Inc今(15日)收盤價為150.51元。近5日股價上漲6.85%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股COOP市場預估目標價

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Mr. Cooper Group Inc150.51+2.39%

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