鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-22 14:00

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豪擲7.4億美元！Strategy持續加碼比特幣 帳面獲利近281億美元(圖:shutterstock)

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件披露，Strategy 於 7 月 14 日至 20 日期間，斥資 7.398 億美元購入了 6,220 枚比特幣，平均每枚價格為 118,940 美元。在此之前，Strategy 已於 7 月 7 日至 13 日購入了 4,225 枚比特幣，使得本月總計增持了 10,455 枚比特幣。

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這筆最新交易使其比特幣總持有量達到 607,770 枚 BTC，總計花費約 436.1 億美元，平均購入價格約為 71,756 美元。根據當前市價，這些比特幣價值已超過 720 億美元，帳面收益約 281 億美元。

本次收購的資金主要來自於 StrategyA 類普通股及永續優先股 (STRK、STRF、STRD) 的場外交易 (ATM) 發行。公司旨在利用比特幣作為對抗通膨的避險資產，並藉此為投資者帶來更好的回報。

自 2020 年轉型為比特幣策略以來，Strategy 的股價已飆升 2,867%，遠超同期比特幣和標普 500 指數的表現。

截至目前，Strategy 比特幣的年化收益率已達到 20.8%，正逐步接近其 25% 的目標。比特幣近期曾突破 122,000 美元的歷史新高，隨後在 118,000 美元附近盤整。

比特幣的稀缺性，即其 2,100 萬枚的總供應量上限以及每四年一次的「減半事件」，是 Strategy 視其為價值儲存工具的核心原因。