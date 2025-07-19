川普政策加持 比特幣創天價推動加密貨幣總值破4兆美元
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周五（18 日）報導，全球加密貨幣市場總值首次突破 4 兆美元，投資人預期美國國會通過里程碑式數位資產法案，預期將吸引華爾街數十億美元資金流入加密貨幣領域。
比特幣本周創下逾 12.3 萬美元的歷史新高，以太幣和 Solana 等其他加密貨幣也大幅上漲。根據數位資產數據供應商 CoinGecko，這波漲勢推動所有加密貨幣的總市值於周五突破 4 兆美元。
投資銀行 The Benchmark Company 分析師 Mark Palmer 表示，美國一系列立法構成了加密貨幣邁向主流採用的「最重大舉措之一」。他說：「一直觀望等待這類明確性的機構資金將流入此領域。」
國會通過穩定幣法案
周四，美國國會通過了《GENIUS 法案》，規範與法定貨幣掛鉤的穩定幣。眾議院也通過了監管數位資產市場結構和禁止央行發行數位貨幣的獨立法案，但仍需參議院表決。
加密貨幣市場達到 4 兆美元大關，代表該產業自 2022 年以來的巨大轉機。
當時因加密貨幣交易所 FTX 在 2022 年底倒閉，市值跌至約 8000 億美元。隨著比特幣價格跌至約 1.6 萬美元，許多投資人退出市場，認為加密貨幣風險過高。現在，川普上任後則推出許多友善加幣貨幣的政策。
華爾街銀行準備進場
美國銀行 (BAC-US)、花旗集團(C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 的負責人已表示，一旦《GENIUS 法案》簽署成法，他們將創建自己的穩定幣。
川普任命的加密貨幣和 AI 沙皇 David Sacks 在 X 平台上寫道：「加密貨幣在眾議院獲得重大勝利。」川普也準備簽署行政命令，開放 9 兆美元的美國退休金市場投資加密貨幣和其他替代性投資標的。
批評聲浪仍存
然而，批評者警告，將加密貨幣與傳統金融更緊密結合，在市場再次崩盤時將帶來嚴重風險。
民主黨參議員 Elizabeth Warren 表示，《GENIUS 法案》「缺乏必要的基本保障措施，無法確保穩定幣不會摧毀我們整個金融體系」。她也認為，私人公司發行穩定幣有「將過多經濟權力集中在少數人手中」的風險。
川普從加密貨幣高管那裡獲得數億美元政治獻金，並承諾讓美國成為「全球加密貨幣之都」。包括 Coinbase(COIN-US)、Binance 和 Crypto.com 等加密貨幣產業在前總統拜登政府期間面臨一系列訴訟，但在川普第二任期內，這些案件都已撤銷。
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