川普政策加持 比特幣創天價推動加密貨幣總值破4兆美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-19 04:24

‌



據《金融時報》周五（18 日）報導，全球加密貨幣市場總值首次突破 4 兆美元，投資人預期美國國會通過里程碑式數位資產法案，預期將吸引華爾街數十億美元資金流入加密貨幣領域。

川普承諾讓美國成為「全球加密貨幣之都」，比特幣本周飆漲至12.3萬美元，帶動整體加密市場突破4兆美元大關。(圖:Shutterstock)

比特幣本周創下逾 12.3 萬美元的歷史新高，以太幣和 Solana 等其他加密貨幣也大幅上漲。根據數位資產數據供應商 CoinGecko，這波漲勢推動所有加密貨幣的總市值於周五突破 4 兆美元。

‌



投資銀行 The Benchmark Company 分析師 Mark Palmer 表示，美國一系列立法構成了加密貨幣邁向主流採用的「最重大舉措之一」。他說：「一直觀望等待這類明確性的機構資金將流入此領域。」

國會通過穩定幣法案

加密貨幣市場達到 4 兆美元大關，代表該產業自 2022 年以來的巨大轉機。

當時因加密貨幣交易所 FTX 在 2022 年底倒閉，市值跌至約 8000 億美元。隨著比特幣價格跌至約 1.6 萬美元，許多投資人退出市場，認為加密貨幣風險過高。現在，川普上任後則推出許多友善加幣貨幣的政策。

華爾街銀行準備進場

川普任命的加密貨幣和 AI 沙皇 David Sacks 在 X 平台上寫道：「加密貨幣在眾議院獲得重大勝利。」川普也準備簽署行政命令，開放 9 兆美元的美國退休金市場投資加密貨幣和其他替代性投資標的。

批評聲浪仍存

民主黨參議員 Elizabeth Warren 表示，《GENIUS 法案》「缺乏必要的基本保障措施，無法確保穩定幣不會摧毀我們整個金融體系」。她也認為，私人公司發行穩定幣有「將過多經濟權力集中在少數人手中」的風險。