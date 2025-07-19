川普控告媒體大亨梅鐸、新聞集團 索賠100億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-19 09:43

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美國總統川普。（圖：Shutterstock）

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該報此前一篇報導提到，川普在 2003 年致信美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）祝賀其 50 歲生日時，信中含有不雅插畫，並提及兩人之間共享祕密。

川普周四在社交媒體 Truth Social 發文怒斥《華爾街日報》刊登其致艾普斯坦的「偽造信函」，稱「這不是我的話，我也不畫畫」。

他還稱此報導「虛假、惡意、誹謗」，並表示將控告《華爾街日報》、新聞集團及梅鐸本人。他強調，已親自警告梅鐸與主編塔克該信偽造，但對方仍執意刊發。

川普稱此舉是「又一個假新聞案例」，並否認與艾普斯坦有任何不當關聯。

川普去年競選總統時曾承諾公布艾普斯坦「客戶名單」，揭露艾普斯坦罪行及其死亡背後的真相。