川普控告媒體大亨梅鐸、新聞集團 索賠100億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周五（18 日）根據聯邦誹謗法，向邁阿密市一家聯邦法院控告媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）和新聞集團 (NWSA-US) 、道瓊斯公司以及《華爾街日報》兩名記者，索賠至少 100 億美元。
該報此前一篇報導提到，川普在 2003 年致信美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）祝賀其 50 歲生日時，信中含有不雅插畫，並提及兩人之間共享祕密。
川普周四在社交媒體 Truth Social 發文怒斥《華爾街日報》刊登其致艾普斯坦的「偽造信函」，稱「這不是我的話，我也不畫畫」。
他還稱此報導「虛假、惡意、誹謗」，並表示將控告《華爾街日報》、新聞集團及梅鐸本人。他強調，已親自警告梅鐸與主編塔克該信偽造，但對方仍執意刊發。
川普稱此舉是「又一個假新聞案例」，並否認與艾普斯坦有任何不當關聯。
川普去年競選總統時曾承諾公布艾普斯坦「客戶名單」，揭露艾普斯坦罪行及其死亡背後的真相。
美國司法部和聯邦調查局本月 7 日發布聯合備忘錄，認定不存在「客戶名單」，不會發布更多艾普斯坦案相關文件。這一結論在川普陣營內部引發質疑和不滿，川普近期已多次就此發聲。
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