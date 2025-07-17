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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至15.5元，預估目標價為216.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.1元上修至15.5元，其中最高估值15.73元，最低估值14.75元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.73(15.7)18.3220.8516.39
最低值14.75(14.75)16.4818.416.39
平均值15.38(15.13)17.4219.4416.39
中位數15.5(15.1)17.3719.3116.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值230.40億244.90億257.72億
最低值225.94億238.39億249.43億
平均值228.81億241.93億252.82億
中位數229.27億242.14億252.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS16.9612.7013.8512.7913.74
營業收入182.34億194.44億255.89億319.52億338.87億

詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNC

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