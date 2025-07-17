鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至15.5元，預估目標價為216.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.1元上修至15.5元，其中最高估值15.73元，最低估值14.75元，預估目標價為216.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.73(15.7)
|18.32
|20.85
|16.39
|最低值
|14.75(14.75)
|16.48
|18.4
|16.39
|平均值
|15.38(15.13)
|17.42
|19.44
|16.39
|中位數
|15.5(15.1)
|17.37
|19.31
|16.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|230.40億
|244.90億
|257.72億
|最低值
|225.94億
|238.39億
|249.43億
|平均值
|228.81億
|241.93億
|252.82億
|中位數
|229.27億
|242.14億
|252.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|16.96
|12.70
|13.85
|12.79
|13.74
|營業收入
|182.34億
|194.44億
|255.89億
|319.52億
|338.87億
詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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