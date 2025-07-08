鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團PNC-US的目標價調升至205元，幅度約3.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)提出目標價估值：中位數由199元上修至205元，調升幅度3.02%。其中最高估值235元，最低估值179元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予PNC金融服務集團評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀2位。
PNC金融服務集團今(8日)收盤價為196.25元。近5日股價上漲3.02%，標普指數上漲0.4%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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