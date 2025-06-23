鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為326.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.81元，其中最高估值6.64元，最低估值-0.26元，預估目標價為326.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.64(6.64)
|10.98
|22.13
|18.02
|最低值
|-0.26(-0.26)
|0.37
|0.51
|7.67
|平均值
|1.57(1.6)
|5.48
|9.51
|12.94
|中位數
|0.81(0.84)
|4.88
|8.59
|13.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.87億
|70.03億
|87.61億
|100.88億
|最低值
|47.10億
|54.52億
|58.60億
|64.89億
|平均值
|50.96億
|61.91億
|72.22億
|80.52億
|中位數
|51.15億
|62.60億
|71.68億
|81.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|-6.12
|營業收入
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
|38.10億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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