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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為326.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.81元，其中最高估值6.64元，最低估值-0.26元，預估目標價為326.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.64(6.64)10.9822.1318.02
最低值-0.26(-0.26)0.370.517.67
平均值1.57(1.6)5.489.5112.94
中位數0.81(0.84)4.888.5913.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.87億70.03億87.61億100.88億
最低值47.10億54.52億58.60億64.89億
平均值50.96億61.91億72.22億80.52億
中位數51.15億62.60億71.68億81.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.13-15.23-19.43-8.45-6.12
營業收入3.09億11.76億14.16億24.59億38.10億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONC

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