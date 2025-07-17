鉅亨研報 2025-07-17 17:05

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2025 年 7 月 - XM 為全球交易者提供為期一個月，獲得現金回饋無上限的機會。領先全球的知名經紀商，透過此專屬福利，持續歡慶 15 週年回饋慶典。

XM 15週年回饋慶典，送您現金回饋無上限 (圖:業者提供)

現金回饋無上限福利活動於 7 月 15 日至 8 月 15 日舉行。活動期間，交易者可從交易中獲得現金回饋無上限。交易越多，每手交易所能獲得的回饋就越多。

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本次活動響應 XM 在 6 月推出的 15 週年回饋慶典，當時全球交易者可領取 100% 入金贈金高達 $15,000。

歷經 15 年卓越發展，XM 盛大歡慶 15 週年里程碑，且不斷推出全新交易工具與機會，幫助交易者取得可觀成果。我們目前已經全新升級 XM 交易菁英薈 (原忠誠度模式) 以及推薦好友活動，更多精彩福利將於 2025 下半年陸續重磅登場。

凡擁有 XM Standard 或 Standard Micro 帳戶的客戶皆可參加現金回饋無上限福利活動，新客戶可於 8 月 15 日前登記及參加。

歡迎使用標籤 #15YearsXM，分享您與 XM 的交易故事，與我們一同歡慶 15 週年。

關於 XM

XM 為全球備受信賴的經紀商，擁有超過 15 年的成功經驗，在全球擁有超過 1,500 萬名客戶。 XM 持有多國執照並受嚴格監管，提供多樣化產品和完整的交易商品，包括外匯、大宗商品、指數、股票、跟單交易和交易比賽。交易者相信我們屢獲殊榮的平台服務、客服支援和教育資源。

免責聲明：福利活動和贈金不適用於歐盟的註冊帳戶。特定區域可能不包括在内。XM Group 遍布全球，提供之產品、服務和功能，將因 XM 服務地區而異。如需更多相關資訊，請瀏覽 XM 官方網站。