鉅亨網新聞中心 2025-07-17 14:10

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Ripple、Circle搶進美國金融體系 拚國家銀行牌照。(圖:shutterstock)

近期，加密貨幣領域的領軍企業紛紛採取積極行動。Ripple、Circle(CRC-USL) 和 BitGo 已向美國監管機構申請國家信託銀行牌照。這項牌照的取得將允許這些公司在全國範圍內提供加密資產託管及支付處理服務，而無需逐州申請許可，極大地簡化了其營運流程並擴大了業務覆蓋範圍。

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其中，Circle 公司更是明確表示，其申請成立「第一國家數位貨幣銀行」的目標，旨在強化其 USDC 穩定幣的基礎設施，並確保符合《GENIUS 法案》的相關要求。而另一巨頭 Ripple 也已申請聯準會（Fed）主帳戶，以期能夠直接持有穩定幣儲備，進一步提升其在金融體系中的地位。

值得注意的是，傳統金融機構對加密貨幣領域的興趣也日益濃厚。捷克國家銀行在最新季度報告中顯示，除了增持數據分析公司 Palantir 的股票外，更首次購入了加密貨幣交易所 Coinbase Global 的股份。根據公開文件，該央行首次買入了 51,732 股 Coinbase 股票，這筆新投資的價值約為 1,810 萬美元，顯示出主權機構對加密貨幣市場的信心與佈局。

然而，立法的推進過程並非一帆風順。據媒體報導，在週二晚間與川普總統會面，以及週三與眾議院領導層進行最後一刻的談判後，部分強硬派議員重新回到法案推進陣營，使得眾議院得以就相關立法邁出程序性的第一步。

眾議院內部的閉門會談週三下午持續進行，共和黨領導人則繼續拖延程序性投票的進行。僵局的核心在於：強硬派希望確保 CBDC 禁令的通過，而委員會成員則擔憂，將其附加在《CLARITY 法案》上會導致兩項法案一同流產。一位支持加密立法的民主黨議員匿名表示，如果兩項法案合併，可能失去民主黨的支持，從而危及該法案在參議院的通過。

為打破僵局，各方正在探討替代方案，包括將 CBDC 禁令條款附加到另一項「必須通過」的法案中，例如年度國防授權法案或對外國情報監控權力的續期法案。

儘管面臨挑戰，眾議院多數黨領袖史蒂夫 · 斯卡利斯已向媒體證實，領導層計劃在法案分別表決後將其合併。眾議院規則委員會也已於週三下午召開聽證會，啟動了這一流程。