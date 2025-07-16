鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-16 09:40

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美股三大指數周二 (15 日) 收盤漲跌互見，僅那斯達克收黑，標普 500 跟道瓊均收漲，而值得注意的是，中概股集體迎來強勢反彈，那斯達克中國金龍指數 (HXC) 單日飆漲 2.76%，萬得中概科技龍頭指數更大漲 3.85%，創下近 3 個月單日最大漲幅紀錄。

中美關稅談判形勢良好！美股中概股創3個月最大單日漲幅紀錄 百度阿里暴漲逾8%（圖：Shutterstock）

中概科技龍頭企業亦表現亮眼，百度股價上漲 8.2%，阿里巴巴漲幅達 8.5%，京東上漲 4.3%。拼多多與網易分別錄得 2.8% 與 2.1% 的漲幅。

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分析人士認為，此輪上漲與中美關稅談判釋放正面訊號密切相關。美國財長貝森特周二接受《彭博電視台》專訪時透露，原定於 8 月 12 日到期的中美關稅休戰協定具有談判彈性空間，雙方正打算在 8 月初於第三國舉行高級別會談。

美國財長貝森特表示，投資者無需過度擔心這一「最後期限」。「我告訴市場參與者，不要擔心 8 月 12 日。」

作為川普政府關稅談判的核心人物之一，貝森特此番言論，意在為市場釋放穩定信號。

中美貿易談判長期被視為華爾街的「風向球」，投資人也密切關注川普是否會落實此前威脅的高額關稅，貝森特的表態似乎為市場注入強心針。

與此同時，國際貿易局勢呈現複雜態勢。德國總理默茨在巴伐利亞州記者會上警告，歐盟已做好對美貿易反制準備，但更傾向於透過談判解決爭端。他透露正與美國總統川普及歐盟執委會主席范德賴恩保持密切溝通，目標是在 7 月底前達成貿易解決方案。

加拿大總理卡尼周二也表示，美國在貿易協定中堅持徵收基準關稅的態度未見鬆動，未來幾周談判將加速推進。

東南亞市場方面，美國總統川普周二也宣布與印尼達成「里程碑式」貿易協定。根據協議內容，印尼承諾採購 150 億美元能源產品、45 億美元農產品及 50 架波音飛機，同時將對美出口商品關稅設定為 19%，而美國對印尼出口則享有零關稅待遇。該協議還包含防止關稅規避的特殊條款，規定經印尼轉運的高關稅商品將適用疊加稅率。

分析師指出，此協議或將重塑東南亞貿易格局，並為美國農產品開啟新的市場空間。