Joe Lu 2025-07-16 07:46

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美國市場因符合預期的 CPI 及好壞參半的銀行財報而走勢分歧，為台積電關鍵報告前的台灣市場定下謹慎基調

【Joe’s華爾街脈動】輝達飆漲掩蓋市場謹慎，通膨與高債息考驗投資人定力 (圖: 業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 15 日 美東時間

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重點摘要

美國股市收盤漲跌互見，輝達 (Nvidia) 強勢地帶動那斯達克指數上漲，而標 z 普 500 指數和道瓊指數則下滑，顯示科技股領漲與整體市場猶豫之間的明顯分歧。

主要銀行的強勁財報未能點燃市場的全面漲勢，投資者專注於像輝達 (Nvidia) 獲准在中國銷售特定 AI 晶片這樣的正面催化劑。

公債殖利率攀升，10 年期公債殖利率推升至 4.48% 附近，反映通膨雖受控但依然頑固。

六月份的美國消費者物價指數符合預期，證實通膨並未加速，但仍頑固地高於美國聯準會的目標。

台灣國安基金決定持續其護盤措施，突顯了美國關稅政策不確定性所構成的重大風險。

今日盤勢的核心關鍵在於市場的明顯分化。在企業個別利多消息的驅動下 (全文未完)