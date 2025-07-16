【Joe’s華爾街脈動】輝達飆漲掩蓋市場謹慎，通膨與高債息考驗投資人定力
Joe Lu
美國市場因符合預期的 CPI 及好壞參半的銀行財報而走勢分歧，為台積電關鍵報告前的台灣市場定下謹慎基調
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 15 日 美東時間
重點摘要
- 美國股市收盤漲跌互見，輝達 (Nvidia) 強勢地帶動那斯達克指數上漲，而標 z 普 500 指數和道瓊指數則下滑，顯示科技股領漲與整體市場猶豫之間的明顯分歧。
- 主要銀行的強勁財報未能點燃市場的全面漲勢，投資者專注於像輝達 (Nvidia) 獲准在中國銷售特定 AI 晶片這樣的正面催化劑。
- 公債殖利率攀升，10 年期公債殖利率推升至 4.48% 附近，反映通膨雖受控但依然頑固。
- 六月份的美國消費者物價指數符合預期，證實通膨並未加速，但仍頑固地高於美國聯準會的目標。
- 台灣國安基金決定持續其護盤措施，突顯了美國關稅政策不確定性所構成的重大風險。
今日盤勢的核心關鍵在於市場的明顯分化。在企業個別利多消息的驅動下 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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