鉅亨網編輯林羿君 2025-07-16 08:11

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美國貿易代表辦公室週二對巴西的貿易行為展開調查，評估其是否不公平地限制美國對該國的出口。一週前，美國總統川普威脅對巴西徵收 50% 的關稅。

美國依據貿易法301條款 對巴西啟動調查。(圖:shutterstock)

根據一份資料簡報，這項依據《1974 年貿易法》第 301 條所進行的調查，將審查巴西在數位貿易與電子支付服務、不公平的優惠關稅、反貪腐干預、智慧財產權保護、乙醇市場准入及非法毀林等方面的政策與做法。

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美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週二在聲明中表示：「我已判定巴西的關稅與非關稅障礙值得進行全面調查，並可能採取應對措施。」

川普上週表示，他已指示葛里爾立即啟動第 301 條調查，理由是「巴西持續攻擊美國企業的數位貿易活動，以及其他不公平的貿易行為」。

這封致巴西的信還表示，他將自 8 月 1 日起對巴西徵收 50% 的關稅，理由是巴西對待前總統雅伊爾 · 博索納羅 (Jair Bolsonaro) 的方式不當。

博索納羅是一位右翼民粹主義領導人，目前正因涉嫌政變企圖而面臨指控。川普呼籲巴西撤銷這些指控，稱其為「獵巫行動」。

川普對巴西加徵關稅的決定，是在他於三個月的談判期間未能完成多項協議後，針對多國發布將於下月生效的進口稅信函浪潮中的一部分。



巴西的情況相對特殊，因為它並未在 4 月被納入所謂的「對等關稅」提高的國家之一，而且川普援引的是該國的國內政治情勢作為加徵關稅的理由。另方面，巴西對美國是貿易逆差，而川普所針對的大多數其他國家則對美國有大量順差。