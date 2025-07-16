Labubu全球大賣！泡泡瑪特上半年利潤至少成長350% 海外收入暴漲895% 股價一年漲近6倍​

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-16 06:00

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「中國潮玩第一股」泡泡瑪特 (09992-HK) 在港股周二 (15 日) 盤後公布獲利預告，預估今年上半年收入年增率不低於 200%，預期溢利 (不包括未完成統計的金融工具的公允價值變動損益) 年增率不少於 350%。

泡泡瑪特上半年利潤至少成長350% 海外收入暴漲895% 股價一年漲近6倍​（圖：Shutterstock）

2024 年上半年，泡泡瑪特營收約 45.6 億元 (人民幣，下同)，較去年成長 62%，經調整後淨利 10.2 億元，年增 90.1%。若依上述泡泡瑪特預告的營收成長，泡泡瑪特今年上半年營收應不低於 136.74 億元，預期溢利若是指經調整後淨利潤，應不低於 45.81 億元，若是指期內溢利（2024 年上半年為 9.64 億元），則不低於 38 億元。

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關於績效波動原因，泡泡瑪特歸納有三點原因：一是泡泡瑪特品牌及旗下 IP 在全球認可度進一步提升，多樣化的產品品類促進集團收入增長，集團各區域市場收入均實現持續高速增長。二是海外收入佔比持續提升，收入結構的變化對毛利、溢利均有正面影響。同時，規模經濟使溢利顯著增加。三是持續優化產品成本，加強費用管控，提升獲利能力。

今年 4 月 22 日，泡泡瑪特發布今年首季最新業績，營收年增 165% 至 170%，其中中國營收年增 95% 至 100%，海外營收年增 475% 至 480%。中國各通路收入表現方面，線下通路年增率 85% 至 90%，線上通路年增 140% 至 145%。海外各區域收入表現方面，亞太 (指中國以外的其他亞洲及大洋洲國家及地區) 年增率 345% 至 350%，美洲年增 895% 至 900%，歐洲年增率 600% 至 605%。

泡泡瑪特旗下 Labubu 3.0 系列在 4 月正式開啟線下發售，一盒難求，在全球各地引發排隊熱潮。

今年以來，隨著蕾哈娜、貝克漢等明星在社群媒體上曬出自己購得的 Labubu 產品，Labubu 的熱度被進一步推高，「包掛」設計也讓原本放置在家中的盲盒走出家門，擁有了社交屬性。

根據泡泡瑪特財報，在泡泡瑪特內部，將產品分成四個大類：手辦、毛絨、MEGA 和衍生品。去年，泡泡瑪特的毛絨產品營收年增 1289% 至 28.3 億元，是泡泡瑪特去年增速最快的類別。

依 IP 劃分，去年 Labubu 所屬 IP「THE MONSTERS」營收年增 726.6% 達 30.4 億元，超過此前該公司最知名 IP MOLLY，坐上 IP 營收第一寶座，而在 2022 年與 2023 年，THE MONSTERS 系列在泡泡瑪特營收只有 2.63 億元與 3.68 億元。

據悉，由於國外很難買到，不少消費者在電商平台以低價購入「Lafufu」，包括海關也以「Lafufu」來形容查獲的盜版產品。天眼查 APP 顯示，近日，泡泡瑪特申請註冊「LAFUFU」商標，國際分類為健身器材，目前商標狀態為等待實質審查。

一位泡泡瑪特知情人士透露，LAFUFU 商標屬於主動防禦性註冊，目的是更好地打擊侵權行為。

根據大智慧 VIP，泡泡瑪特周二上漲 1.08% 至每股 263.2 港元，總市值 3535 億港元，另據 Wind 數據，泡泡瑪特股價年初至今漲幅達 194.79%，近一年漲幅達 575.92%。

瑞銀在最新發布的報告中指出，泡泡瑪特未來股價表現關鍵在能否維持業績高成長和提高利潤率。若能維持近期預測水平，股價約有 40% 上漲空間，但若成長放緩至同業水平，則面臨 40% 下跌風險。

瑞銀在報告中指出，在銷售額達到翻倍成長和 EBITDA 利潤率復甦的推動下，泡泡瑪特 2024 年現金流投資報酬率（CFROI）已提升至 24%。泡泡瑪特去年利潤率高達 42%，遠超過同業約 20% 的長期中位數水準。在資產效率方面，由於過去兩年銷售加速成長，泡泡瑪特的資產週轉率已逐步提升至產業平均。

瑞銀也基於 IBES 的普遍獲利預測，泡泡瑪特的 CFROI 將在 2025 至 2026 年達到超過 40% 的驚人水準。IBES 是全球最權威的分析師一致獲利預測資料庫，匯總了全球機構對上市公司未來業績的共識預期。

值得一提的是，在業績預告發布前，花旗也出具報告將泡泡瑪特 2025 至 2027 年的獲利預測調至 38% 至 49%，並預估今明兩年的淨利分別將年增 124% 及 40%。花旗指出，海外擴張持續成為今年的主要成長動力，尤其是北美和歐洲，預測今年集團整體營收將年增 95%。花旗將泡泡瑪特的目標價由每股 162 港元大幅上調至 308 港元，並重申「買進」，因泡泡瑪特旗下標誌性 IP—Labubu 在全球知名度不斷提升，新產品的推出有望成為短期催化劑，例如 THE MONSTER Wacky Mart 系列和主題快閃店。

花旗還指出，明星效應不斷擴大和新產品的推出，帶動 Labubu 的熱潮蔓延至歐美市場，這不僅推動潮玩的二手價格上漲，Labubu 在拍賣行的價值也不斷攀升，彰顯其 IP 影響力的不斷增強。

目前，市場正高度關注泡泡瑪特在海外市場的銷售情況。根據 Charm.io 電商數據平台，截至今年 5 月，泡泡瑪特在 TikTok Shop 美國站的月銷售額已從 2024 年 5 月的 42.9 萬美元躍升至 480 萬美元，年增率 1018%。