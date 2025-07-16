輝達將恢復向中國銷售H20晶片 供應鏈：銷售以庫存為主

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-16 05:00

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輝達將恢復向中國銷售H20晶片。（圖：Shutterstock）

黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

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美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的人工智慧（AI）加速器。

據《財聯社》周二報導，多位供應鏈人士表示，此次 H20 晶片恢復在華銷售，主要是開放庫存，不會影響 Blackwell 架構顯卡。

某供應鏈公司人士展示的一則網傳消息顯示：「H20 僅開放庫存，目前方案是售完無補，且需大廠配合提交 BIS 禁令申請詳細到所需數量，大廠內部在評估此事風險，或考慮通過 IDC 提交申請。目前看並不改變後續閹割產品路徑。」

「輝達不再針對 H20 開產能也很正常，因為後面還有新的特供版本 B 系列。」蓉和半導體咨詢執行長吳梓豪說道。

中國國內某券商分析人士表示，輝達曾揭露 H20 晶片庫存高達 45 億美元，足夠中國國內一個季度的使用量，而下個季度 B 系列預計就能夠推出了。

今年 5 月底，多位受訪人士說，輝達將推出新一款對華晶片，由於 Hopper 架構已無法再在 H20 的基礎上進行閹割，新款 GPU 屬於輝達最新一代 Blackwell 架構，也就是業界常稱的「B 系列」。