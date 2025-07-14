鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 13:49

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中國生技股在經歷了 4 年的低迷後，今年成為亞洲表現最搶眼的類股之一，基金經理們看好將進一步上漲。

中國生技股一吐四年悶氣 今年來大漲60%跑贏科技股。(圖:shutterstock)

自 1 月初以來，恆生生物科技指數已飆升超過 60%，這得益於投資者對兩宗涉及外國公司授權中國藥物的數十億美元交易的熱情。兩家備受期待的中國本土生產商上市，其股價的強勁表現進一步提升了該板塊的吸引力。

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Exome Asset Management LLC 駐紐約的高級投資分析師 Yiqi Liu 表示：「中國生物科技不再僅僅是一個新興故事，與十年前不同，它現在是一股顛覆性的力量，正在重塑全球藥物創新。科學是真實的，經濟效益是引人注目的，而且產品線正開始產出成果。」

中國上市生物科技公司的飆升進一步證明，中國正成為全球創新的中心。今年該類股的漲勢超越了中國科技股 17% 的漲幅，後者是由於 DeepSeek 在 1 月份發布突破性人工智慧應用程式所帶動的。

股價上漲的一個主要原因是兩宗超大型授權交易。輝瑞 (PFE-US) 公司於 5 月 19 日表示，已同意支付創紀錄的 12.5 億美元，從中國三生製藥 (01530-HK) 獲得一種實驗性癌症藥物的授權，並向該公司股票投資 1 億美元。

兩週後，百時美施貴寶公司（Bristol-Myers Squibb Co.）表示，將向德國 BioNTech SE 支付高達 115 億美元，以授權一種癌症藥物，而該藥物是 BioNTech 在 2023 年從中國天境生物（Biotheus Inc.）獲得授權的。

中國生技業迎來「DeepSeek 時刻」

中國透過製藥業併購和交易談判日益增長的影響力也引起了投資者的關注。僅在第一季度，涉及中國本土參與者的此類交易價值就比去年大增了一倍，達到 369 億美元。這一數額佔全球總額 675 億美元的一半以上。

百達財富管理駐香港的亞洲首席策略師董晨表示，中國生物科技公司正在迎來「它們自己的 DeepSeek 時刻」。他表示，未來還有更大的上漲空間。

投資者對生物科技（涉及利用活體生物製造藥物及其他產品）的興趣，可以從近期首次公開募股的強勁表現中看出。

開發癌症治療藥物的 Duality Biotherapeutics Inc. 股票在 4 月 15 日於香港首日交易中漲幅超過一倍。按市值計算，中國最大的製藥商江蘇恆瑞醫藥 (600276-CN) 在 5 月 23 日上市首日股價跳漲 25%，即使發行價已在市場推廣區間的上限。Duality 自首次公開募股以來已上漲 189%，而江蘇恆瑞則上漲了 31%。

儘管如此，一些人表示漲勢可能過度。

美國銀行駐香港分析師 Ethan Cui 等人在本月的一份研究報告中寫道：「醫療保健專業人士是主要空頭，計劃在此時獲利了結；一些投資人更喜歡那些能夠持續派發股息，且收入穩定增長的醫療保健落後股。」

分析師們寫道，一些投資者還表示，他們將近期密集的授權交易視為一次性事件，並拒絕給予這些公司估值倍數。

美國關稅難成為障礙

儘管近期中美貿易緊張局勢升級，對許多中國公司造成負面影響，但富蘭克頓鄧普頓駐香港的中國股票基金經理 Nicholas Chui 表示，這也導致人才回流中國，並創造了更多的研發能力。

Jefferies 也持樂觀態度，稱美國關稅的增加不太可能成為中國生物科技公司的障礙。