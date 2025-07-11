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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.(RBC-US)EPS預估上修至11.45元，預估目標價為416.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RBC Bearings Inc.(RBC-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.26元上修至11.45元，其中最高估值12.31元，最低估值11.1元，預估目標價為416.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12.31(11.75)13.414.35
最低值11.1(11.1)11.7512.25
平均值11.49(11.34)12.6713.3
中位數11.45(11.26)12.7313.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.73億19.21億20.59億
最低值17.53億18.79億20.55億
平均值17.62億19.03億20.57億
中位數17.60億19.02億20.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.581.564.946.417.70
營業收入6.09億9.43億14.69億15.60億16.36億

詳細資訊請看美股內頁：
RBC Bearings Inc.(RBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBC

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RBC Bearings Inc.379.3275+0.11%

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