鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.(RBC-US)EPS預估上修至11.45元，預估目標價為416.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RBC Bearings Inc.(RBC-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.26元上修至11.45元，其中最高估值12.31元，最低估值11.1元，預估目標價為416.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.31(11.75)
|13.4
|14.35
|最低值
|11.1(11.1)
|11.75
|12.25
|平均值
|11.49(11.34)
|12.67
|13.3
|中位數
|11.45(11.26)
|12.73
|13.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.73億
|19.21億
|20.59億
|最低值
|17.53億
|18.79億
|20.55億
|平均值
|17.62億
|19.03億
|20.57億
|中位數
|17.60億
|19.02億
|20.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.58
|1.56
|4.94
|6.41
|7.70
|營業收入
|6.09億
|9.43億
|14.69億
|15.60億
|16.36億
詳細資訊請看美股內頁：
RBC Bearings Inc.(RBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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