鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-11 13:40

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根據《福布斯》(Forbes)中國周四 (10 日) 公布的 2025 年最佳 CEO 榜單，今年呈多元化趨勢，新上榜達 25 位，創歷史新高，「80 後」CEO 人數成長至 9 位，是兩年前的三倍。50 位上榜 CEO 所執掌公司在考核期間股價平均上漲 79%，淨利平均成長率超 50%，展現強勁的市場表現。

福布斯中國最佳CEO榜單出爐！騰訊馬化騰睽違四年再進榜 雷軍王傳福等車廠老闆入選（圖：Shutterstock）

按產業分佈，汽車業表現亮眼，共有四位入選榜單，小米集團董事長雷軍、比亞迪董事長王傳福、賽力斯董事長張正萍及吉利汽車執行董事桂生悅均榜上有名，其中王傳福連 5 年上榜。比亞迪今年首季營收 1703.6 億元 (人民幣，下同)，年增 36%，歸母淨利創下單季 91.6 億元的紀錄。

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文創與 IP 領域異軍突起，泡泡瑪特的王寧成為今年最具代表性的案例，公司淨利年增 3 倍至 34 億元，股價翻 9 倍，市值突破 3000 億元大關。光線傳媒王長田、閱文集團侯曉楠也首次入選榜單，反映中國文創產業的蓬勃發展。

科技巨頭依舊佔據重要地位。騰訊董事會主席馬化騰時隔四年重返榜單，騰訊股價在考核期間上漲 51.8%，淨利大增 68% 至 1,940.7 億元。半導體產業代表中微公司尹志堯等 18 位 CEO 也持續入榜，展現出科技業的持續競爭力。

消費領域迎來集體爆發。老鋪黃金徐高明、蜜雪集團張紅甫、霸王茶姬張俊傑、古茗王雲安等 9 位消費產業 CEO 入選，創歷史新高，其中「90 後」霸王茶姬創辦人張俊傑成為榜單史上最年輕的入選者。值得注意的是，這些消費企業大多在過去一年完成 IPO 上市。

醫療健康領域同樣表現突出。錦波生物 CEO 金雪坤、百利天恆 CEO 朱義等新面孔的加入，展現了醫療健康產業的創新活力。西安鉅子生物在嚴建亞帶領下實現 57.2% 的收入成長和 42.1% 的淨利成長。

新消費、醫療健康等領域的崛起，正改變以往由硬科技主導的榜單格局，反映出中國經濟多元化發展的新趨勢。