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鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)目標價調升至517.5元，幅度約4.02%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對勤誠(8210-TW)提出目標價估值：中位數由497.5元上修至517.5元，調升幅度4.02%。其中最高估值609元，最低估值340元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予勤誠(8210-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。

勤誠(8210-TW)今(10日)收盤價為533元。近5日股價上漲5.56%，相關電腦週邊近5日上漲0.16%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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集中市場加權指數22693.25+0.74%
勤誠533+2.11%

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