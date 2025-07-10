鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-10 19:27

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金管會今 (10) 日公布最新統計，截至 2025 年 5 月底止，32 家信用卡發卡機構 5 月合計簽帳金額 3718 億元，月減 15 億元、年減 10 億元，銀行局官員分析，刷卡額衰退與端午連假延後入帳、綜所稅延長期限有關，預期 6 月可望回升；今年前 5 月累計簽帳金額為 1 兆 8562 億元，續創歷年同期新高，年增 4.28%。

國銀5月刷卡額衰退與2原因有關 前5月刷出1.8兆元續創同期新高。(擷取自金管會視訊會議)

截至今年 5 月底止，計有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5980 萬張、月增 41 萬張，總有效卡數約 3954 萬張、月增 12 萬張。

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據統計，5 月全體發卡機構合計刷出 3718 億元，呈現連 2 月下滑，銀行局主秘張嘉魁表示，由於 5 月 30、31 日適逢端午連假，使得簽帳金額遞延至次月入帳。

此外，5 月簽帳金額亦較去年同期減少約 10 億元，主因今年綜所稅繳納期限延到 6 月底，民眾就不一定會趕在 5 月刷卡繳稅，預期繳稅效應 6 月才會顯現出來。

觀察五大發卡行 5 月信用卡簽帳金額，其中，國泰世華銀行以 630.76 億元連二月奪下刷卡王寶座，險勝中信銀行 629.36 億元，第三為北富銀 485.42 億元；第四、五名分別為玉山銀 469.83 億元、台新銀 406.58 億元，也是唯二較上月成長的國銀。