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營收速報 - 聯發科(2454)6月營收564.34億元年增率高達30.96％

鉅亨網新聞中心


聯發科(2454-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣564.34億元，年增率30.96%，月增率24.91%。

今年1-6月累計營收為3,036.81億元，累計年增率16.47%。

最新價為1400元，近5日股價上漲4.63%，相關半導體業上漲0.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8530 張
  • 外資買賣超：+9511 張
  • 投信買賣超：-874 張
  • 自營商買賣超：-107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 564.34億 31% 25%
25/5 451.81億 7% -7%
25/4 487.54億 16% -13%
25/3 559.96億 11% 21%
25/2 461.72億 20% -10%
25/1 511.44億 15% 23%

聯發科(2454-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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