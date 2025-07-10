營收速報 - 聯發科(2454)6月營收564.34億元年增率高達30.96％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為3,036.81億元，累計年增率16.47%。
最新價為1400元，近5日股價上漲4.63%，相關半導體業上漲0.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8530 張
- 外資買賣超：+9511 張
- 投信買賣超：-874 張
- 自營商買賣超：-107 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|564.34億
|31%
|25%
|25/5
|451.81億
|7%
|-7%
|25/4
|487.54億
|16%
|-13%
|25/3
|559.96億
|11%
|21%
|25/2
|461.72億
|20%
|-10%
|25/1
|511.44億
|15%
|23%
聯發科(2454-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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