迎接6G時代！政院拍板6年270億元布局「次世代通訊」產業

行政院長卓榮泰今（10）日在行政院會聽取國科會「次世代通訊科技發展方案」報告後表示，為落實賴清德總統五大信賴產業的施政藍圖，且正值全球 6G 及寬頻衛星通訊興起，臺灣應把握契機，布局次世代通訊產業。

卓榮泰指出，本方案將在 6 年內挹注 270 億元，透過「促進關鍵應用服務落地」、「建構實驗網、加速技術研發與試煉」，以及「強化產業生態系跨部門協作」3 大推動策略，搭配第 3 期「國家太空科技發展長程計畫修訂版」，透過公私協力模式，打造以科技驅動產業創新的自主發展架構，深化國際合作，加強我國在全球供應鏈關鍵地位，使我國次世代通訊產業具有國際決策影響力，讓臺灣成為民主陣營不可或缺的信賴夥伴。