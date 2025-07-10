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迎接6G時代！政院拍板6年270億元布局「次世代通訊」產業

鉅亨網記者張韶雯 台北


行政院長卓榮泰今（10）日在行政院會聽取國科會「次世代通訊科技發展方案」報告後表示，為落實賴清德總統五大信賴產業的施政藍圖，且正值全球 6G 及寬頻衛星通訊興起，臺灣應把握契機，布局次世代通訊產業。

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迎接6G時代！政院拍板6年270億元布局「次世代通訊」產業。（鉅亨網資料照）

卓榮泰指出，本方案將在 6 年內挹注 270 億元，透過「促進關鍵應用服務落地」、「建構實驗網、加速技術研發與試煉」，以及「強化產業生態系跨部門協作」3 大推動策略，搭配第 3 期「國家太空科技發展長程計畫修訂版」，透過公私協力模式，打造以科技驅動產業創新的自主發展架構，深化國際合作，加強我國在全球供應鏈關鍵地位，使我國次世代通訊產業具有國際決策影響力，讓臺灣成為民主陣營不可或缺的信賴夥伴。


卓榮泰表示，請相關部會在技術發展、國際合作、法規完善及人才培育等面向，共同落實方案推動，並請國科會持續擔任跨部會整合角色，落實跨部會協作機制，定期滾動檢討推動成效。

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行政院次世代通訊6G卓榮泰國科會

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