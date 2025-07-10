營收速報 - 富驊(5465)6月營收4.33億元年增率高達76.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為31.21億元，累計年增率32.96%。
最新價為36.5元，近5日股價下跌-4.23%，相關電腦及週設類指數上漲0.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10 張
- 外資買賣超：+33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.33億
|76%
|-11%
|25/5
|4.84億
|48%
|-24%
|25/4
|6.35億
|34%
|4%
|25/3
|6.10億
|41%
|38%
|25/2
|4.42億
|41%
|-14%
|25/1
|5.17億
|-7%
|-0%
富驊(5465-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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