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營收速報 - 富驊(5465)6月營收4.33億元年增率高達76.19％

鉅亨網新聞中心


富驊(5465-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.33億元，年增率76.19%，月增率-10.58%。

今年1-6月累計營收為31.21億元，累計年增率32.96%。

最新價為36.5元，近5日股價下跌-4.23%，相關電腦及週設類指數上漲0.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10 張
  • 外資買賣超：+33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.33億 76% -11%
25/5 4.84億 48% -24%
25/4 6.35億 34% 4%
25/3 6.10億 41% 38%
25/2 4.42億 41% -14%
25/1 5.17億 -7% -0%

富驊(5465-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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