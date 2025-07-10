營收速報 - 長榮航太(2645)6月營收16.15億元年增率高達30.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為88.59億元，累計年增率15.32%。
最新價為99元，近5日股價下跌-4.69%，相關航 運 業下跌-3.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-938 張
- 外資買賣超：-844 張
- 投信買賣超：-91 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|16.15億
|30%
|6%
|25/5
|15.26億
|5%
|-0%
|25/4
|15.29億
|18%
|1%
|25/3
|15.13億
|24%
|8%
|25/2
|14.02億
|21%
|10%
|25/1
|12.75億
|-3%
|-25%
長榮航太(2645-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空器機體、零組件及發動機維修。航空器零組件製造及組裝。除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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