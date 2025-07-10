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營收速報 - 長榮航太(2645)6月營收16.15億元年增率高達30.05％

鉅亨網新聞中心


長榮航太(2645-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣16.15億元，年增率30.05%，月增率5.81%。

今年1-6月累計營收為88.59億元，累計年增率15.32%。

最新價為99元，近5日股價下跌-4.69%，相關航 運 業下跌-3.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-938 張
  • 外資買賣超：-844 張
  • 投信買賣超：-91 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 16.15億 30% 6%
25/5 15.26億 5% -0%
25/4 15.29億 18% 1%
25/3 15.13億 24% 8%
25/2 14.02億 21% 10%
25/1 12.75億 -3% -25%

長榮航太(2645-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空器機體、零組件及發動機維修。航空器零組件製造及組裝。除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收長榮航太

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