營收速報 - 建漢(3062)6月營收5.14億元年增率高達82.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為20.37億元，累計年增率41.5%。
最新價為25.5元，近5日股價上漲4.47%，相關通信網路下跌-3.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1431 張
- 外資買賣超：-1447 張
- 投信買賣超：-6 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.14億
|82%
|41%
|25/5
|3.65億
|32%
|27%
|25/4
|2.88億
|33%
|1%
|25/3
|2.85億
|21%
|3%
|25/2
|2.77億
|14%
|-10%
|25/1
|3.08億
|66%
|-34%
建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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