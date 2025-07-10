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營收速報 - 建漢(3062)6月營收5.14億元年增率高達82.16％

鉅亨網新聞中心


建漢(3062-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.14億元，年增率82.16%，月增率40.86%。

今年1-6月累計營收為20.37億元，累計年增率41.5%。

最新價為25.5元，近5日股價上漲4.47%，相關通信網路下跌-3.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1431 張
  • 外資買賣超：-1447 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.14億 82% 41%
25/5 3.65億 32% 27%
25/4 2.88億 33% 1%
25/3 2.85億 21% 3%
25/2 2.77億 14% -10%
25/1 3.08億 66% -34%

建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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